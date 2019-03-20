Светлану Ходченкову заподозрили в романе с Петровым
Светлана Ходченкова и Александр Петров вместе работали над фильмом «Герой» — в процессе съемок их актерский дуэт начал обрастать слухами о возможном романе, информирует 5-tv.ru. Ходченкова сама не прочь подогреть эти толки — она начала выкладывать совместные фото с Петровым, а в одной из публикаций и вовсе назвала его своим «героем».
В комментариях один из пользователей поинтересовался напрямую — есть ли что-то между актерами?
— Светлан, а Вы в Петрова не втрескались случайно?
— А вы с какой целью интересуетесь?
— Отбить вас планирую. Заранее.
Обсуждение поддержали подписчики Ходченковой — они также верят в роман между актерами.
— Ну вот! На прошлом фото, где Светлана написала, что она с любимым артистом, я сразу поняла, что это Петров! Там справа чубчик его торчит на фото! А тут он во всей красе!
— А есть на планете хоть одно существо женского рода, которое бы не обожало Сашу Петрова?
— Вы от Петрова ни на шаг.