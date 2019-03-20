Светлану Ходченкову заподозрили в романе с Петровым

В комментариях один из пользователей поинтересовался напрямую — есть ли что-то между актерами?

— Светлан, а Вы в Петрова не втрескались случайно?

— А вы с какой целью интересуетесь?

— Отбить вас планирую. Заранее.

Светлана Ходченкова и Александр Петров ФОТО: Instagram

Обсуждение поддержали подписчики Ходченковой — они также верят в роман между актерами.

— Ну вот! На прошлом фото, где Светлана написала, что она с любимым артистом, я сразу поняла, что это Петров! Там справа чубчик его торчит на фото! А тут он во всей красе!

— А есть на планете хоть одно существо женского рода, которое бы не обожало Сашу Петрова?