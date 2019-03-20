Анастасия Волочкова: «Я была беременна от Сулеймана Керимова»

Примечательно, что столь личными подробностями жизни Анастасия поделилась с Ксенией Собчак, став гостьей в новом выпуске ее шоу.

Сейчас балерина утверждает, что очень счастлива в новых отношениях. В ее доме царит лбовь и абсолютное взаимопонимание с избранником, которого, впрочем, она не стремится афиширова. Настя уверяет, что они во всем совпадают с бойфрендом, особенно — в постели. «У нас все прекрасно. У нас секс четыре-пять раз в день», — призналась артистка Собчак.

Омрачает ее радость лишь разбирательства с бывшим мужем — Игорь Вдовин до сих пор не вернул ей крупную сумму денег. Несмотря на конфликты, экс-супругам все же приходится общаться ради общей дочери Ариадны. «Игорь всем рассказывает, якобы, он мне выплачивает ежемесячно на дочь по 50 тысяч долларов. Я сказала, что это неправда. Рассказала, что написала на Вдовина заявление в прокуратуру, потому что у него долг большой передо мной. И в этот самый момент вдруг слышу какой-то стук. Оказалось, упала маленькая камера, которая была подвешена на светильник в бане. Ее люди специально ее там поставили. И потом я обнаружила на стене бани возле двери маленький почти незаметный микрофончик, он был прилеплен кусочками скотча».