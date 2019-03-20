Анастасия Волочкова: «Я была беременна от Сулеймана Керимова»
Роман балерины и олигарха начался в начале «нулевых». По словам примы, Сулейман Керимов предлагал стать его второй женой, но она отказалась. Их отношения закончились спустя 3,5 года после того, как Анастасия Волочкова потеряла его ребенка, сообщает Starhit.ru.
Частный самолет и роскошные букеты ее любимых белых роз — Сулейман Керимов превратил жизнь своей любовницы в настоящую сказку. Анастасии Волочковой было всего 25 лет, когда вспыхнул страстный роман с олигархом. Не смущало ее ни десятилетняя разница в возрасте, ни то, что бойфренд был мусульманином. По словам Насти, их любовь длилась больше трех лет и закончилась вовсе не из-за разных религий. «Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Он по своей вере мог иметь много жен, а я хотела быть единственной», — рассказала на YouTube-канале звезда.
Бывшая прима Большого театра впервые призналась — она ждала ребенка от женатого олигарха, но малышу не суждено было появиться на свет. Согласно мусульманским традициям, Керимов имела право забрать наследника, если бы отношения с его матерью не сложились. Узнав об этом, Волочкова сильно переживала, что и привело к трагедии.
Примечательно, что столь личными подробностями жизни Анастасия поделилась с Ксенией Собчак, став гостьей в новом выпуске ее шоу.
Сейчас балерина утверждает, что очень счастлива в новых отношениях. В ее доме царит лбовь и абсолютное взаимопонимание с избранником, которого, впрочем, она не стремится афиширова. Настя уверяет, что они во всем совпадают с бойфрендом, особенно — в постели. «У нас все прекрасно. У нас секс четыре-пять раз в день», — призналась артистка Собчак.
Омрачает ее радость лишь разбирательства с бывшим мужем — Игорь Вдовин до сих пор не вернул ей крупную сумму денег. Несмотря на конфликты, экс-супругам все же приходится общаться ради общей дочери Ариадны. «Игорь всем рассказывает, якобы, он мне выплачивает ежемесячно на дочь по 50 тысяч долларов. Я сказала, что это неправда. Рассказала, что написала на Вдовина заявление в прокуратуру, потому что у него долг большой передо мной. И в этот самый момент вдруг слышу какой-то стук. Оказалось, упала маленькая камера, которая была подвешена на светильник в бане. Ее люди специально ее там поставили. И потом я обнаружила на стене бани возле двери маленький почти незаметный микрофончик, он был прилеплен кусочками скотча».