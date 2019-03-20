Королева красоты из Пуэрто-Рико села пожизненно за заказное убийство мужа-миллионера
Бывшая королева красоты Ауреа Васкез-Рихос, в прошлом выигравшая конкурс Miss Puerto Rico Petite, заказала убийство собственного мужа. Суд вынес обвинительный приговор - женщину осудили пожизненно.
Как передает издание AsiaOne, преступление было совершено еще в 2005 году, передает Inshe.tv.
Как отмечает издание, красавица в 2005 году сочеталась браком с 32-летним миллионером из Канады Адамом Анхангом, но через полгода брак стал портиться по причине регулярных скандалов на почве денег и недовольства друг другом. К слову, Адаму не нравилось, что жена не желает принять иудаизм. Ауреа же говорила в ответ, что супруг ей изменяет.
В какой-то момент пара отправилась к семейному психотерапевту, однако уже на пятом сеансе мужчина заговорил о разводе. Как полагал Адам, снова вступить в брак они смогут только, когда супруга примет его веру. Помимо этого они заключат даже брачный договор.
В тот же вечер Ауреа пригласила супруга сходить на ужин в центре Сан-Хуана – самого большого города в Пуэрто-Рико. После того как пара вышла из заведения, на мужчину кинулся неизвестный, который избил его, а потом нанес удары ножом. От полученных ран он умер.
Правоохранители сумели поймать убийцу, который сознался, что за содеянное Ауреа обещала дать ему три миллиона долларов. Денег, к слову, он так и не увидел.
Уточняется, что в случае развода женщине бы остались восемь миллионов долларов, но состояние мужа было в три раза больше. Из-за этого бывшая королева приняла решение стать наследницей его капитала.
В 2008 году женщина, а также ее сестра и любовник получили обвинения в сговоре с целью организации наемного убийства. На тот момент Ауреа уже убежала из страны и в течение нескольких лет пряталась в Италии. Через пять лет ее сумели арестовать в Мадриде, выманив обманом.
Уточняется также, что до этого в тюрьму вместо нее сел невиновный, сама же она до ареста сумела родить троих детей.