На летнем фестивале в Нарва-Йыэсуу выступят Нюша, «Время и Стекло» и другие звезды из России

Уже шестой год подряд, на пляже Нарва-Йыэсуу, успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.

В этом 2019 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:

НЮША / NYUSHA

Горячо любимая как в Эстонии, так и в России певица привезет с собой весь свой впечатляющий парад хитов и роскошное шоу. Нюшу можно смело считать артисткой номер один в российской поп-музыке, которой принадлежит титул «Артист, выпустивший самое большое количество синглов номер один».

Карьера Нюши была быстрой и головокружительной. Артистка, со своими энергичными и мощными сценическими шоу,– частая гостья крупнейших фестивалей и концертов на стадионах.

Вышедший несколько лет назад дебютный альбом Нюши «Выбирать чудо» сразу привлек к себе большое внимание в мире российской танцевальной музыки. Ее хиты «Цунами», «Выбирать чудо», «Наедине» и «Выше» стали большими кассовыми хитами.

Выпущенный несколько лет назад «Где ты, там я» и один из последних хитов «Ночь» также очень любимы на радиостанциях и на танцполах. Нюше посчастливилось собрать множество ценных наград, в том числе стать лауреатом «Золотого граммофона» и завоевать несколько призов известнейшего российского музыкального канала МУЗ-ТВ.

HAMMALI & NAVAI

Группа украсит фестиваль качовыми песнями о романтике и любви. Совместить любовные баллады и музыку, качающую каждый танцпол — задача не из легких! Но Александру Алиеву и Наваи Бакирову это удалось.

Александр Алиев и Наваи Бакиров — новые звезды соцсетей и девичьих пабликов, где их мелодичный мачо-поп-рэп массово разлетается со страницы на страницу. Сами ребята родом из Азербайджана, в текущий момент проживают в России.

Клип HammAli и Navai под названием «Пустите меня на танцпол» в 2018 году разорвал не только социальные сети, но и все танцполы России и не только!

VREMJA STEKLO

«Время и Стекло» – музыкальный проект, участниками которого являются Надя Дорофеева и Позитив. Главные трендсеттеры современного шоу-бизнеса, «Время и Стекло» создали себя и свой музыкальный стиль. Их ритмы сводят с ума миллионы поклонников по всему миру, их модные look-и и танцевальные движения копируют, а клипам подражают.

Группа была создана в 2010 году в рамках лейбла MOZGI Entertainment. Символом «Время и Стекло» стал танцевальный хит «Имя 505», а одноименный клип набрал более 210 миллионов просмотров на YouTube.

Количество артистов будет добавлено в ближайшее время по усмотрению организаторов. Билеты уже в продаже во всех кассах Piletilevi.