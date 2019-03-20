Теперь все публично! Собчак и Богомолов без стеснения вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак открыто появилась на публике с новым избранником — режиссером Константином Богомоловым. Появление пары на вручении премии BraVo стало первым официальным совместным раутом влюбленных, сообщает 5-tv.ru.
На церемонии вручения наград в области классической музыки Собчак и Богомолов заняли места в партере. Там же разместились и специальные гости вечера — актриса Хелен Миррен и актер Джон Траволта. Однако мировым звездам почти не досталось внимания прессы — фотографы были полностью сосредоточены на Ксении и Константине.
Повышенное внимание к приданию романа журналистки и режиссера официального статуса вполне объяснимо: порядка полугода ходили слухи о том, что Собчак давно нашла замену своему мужу Максиму Виторгану. Ксения и Максим объявили о своем разводе, и Собчак наконец-то открыто продемонстрировала теплые чувства к другому мужчине.