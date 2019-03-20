Ср, 20.03.2019
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  • Теперь все публично! Собчак и Богомолов без стеснения вышли в свет

Теперь все публично! Собчак и Богомолов без стеснения вышли в свет
Пара впервые открыто появилась вместе

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Ксения Собчак

ФОТО: SCANPIX

Российская телеведущая Ксения Собчак открыто появилась на публике с новым избранником — режиссером Константином Богомоловым. Появление пары на вручении премии BraVo стало первым официальным совместным раутом влюбленных, сообщает 5-tv.ru.

На церемонии вручения наград в области классической музыки Собчак и Богомолов заняли места в партере. Там же разместились и специальные гости вечера — актриса Хелен Миррен и актер Джон Траволта. Однако мировым звездам почти не досталось внимания прессы — фотографы были полностью сосредоточены на Ксении и Константине.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: SCANPIX

Повышенное внимание к приданию романа журналистки и режиссера официального статуса вполне объяснимо: порядка полугода ходили слухи о том, что Собчак давно нашла замену своему мужу Максиму Виторгану. Ксения и Максим объявили о своем разводе, и Собчак наконец-то открыто продемонстрировала теплые чувства к другому мужчине.

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