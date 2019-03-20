Одна другой краше! Эстонские девушки собрались в Olympic Park Casino с одной целью...
На днях в Olympic Park Casino прошло мероприятие, посвященное представительницам прекрасного пола! А пришли они туда ради красавчика-шведа, который представит Эстонию на «Евровидении» в этом году, а также ради модного показа.
Каждую весну журнал Anne & Stiil в сотрудничестве с Montoni & Mosaic устраивают показ свежей весенней коллекции, а также разыгрывают огромное количество призов.
В этот раз публику также разогревал певец Виктор Кроне который представит Эстонию на «Евровидении» в Тель-Авиве.
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