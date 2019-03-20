Ср, 20.03.2019
Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Одна другой краше! Эстонские девушки собрались в Olympic Park Casino с одной целью...

Одна другой краше! Эстонские девушки собрались в Olympic Park Casino с одной целью...
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На днях в Olympic Park Casino прошло мероприятие, посвященное представительницам прекрасного пола! А пришли они туда ради красавчика-шведа, который представит Эстонию на «Евровидении» в этом году, а также ради модного показа. 

Каждую весну журнал Anne & Stiil в сотрудничестве с Montoni & Mosaic устраивают показ свежей весенней коллекции, а также разыгрывают огромное количество призов. 

В этот раз публику также разогревал певец Виктор Кроне который представит Эстонию на «Евровидении» в Тель-Авиве. 

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