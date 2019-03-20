На жену Джигана подали в суд, раскрыв, что на самом деле творится в ее бутике

На Оксану Самойлову подала в суд сотрудница ее магазина одежды. Мать-одиночка Инна Егорова рассказала о подводных камнях, с которыми пришлось столкнуться работникам бутика. Например, заявленное качество товаров, которые им приходилось продавать, далеко не соответствовало действительности. А сама Оксана мало интересовалась магазином.

«Самойлова в магазине бывает очень редко. Фото в социальных сетях — для образа бизнесвумен. «Натуральные ткани» закупаются в основном в «Садоводе»... Ни о каком качестве речи не идет, оно ужасно! Покупатели шли толпами, чтобы вернуть товар», – рассказала Инна Егорова.

Кроме того, экс-продавец-консультант Инна заявила, что отношение к персоналу в бутике Самойловой было ужасным. Сотрудников не оформляли по договору, несмотря на обещания. А самой женщине при попытке уволиться отказались выплачивать зарплату и отпускные. К тому же ей не отдают трудовую книжку, пишет Starhit. Это и послужило причиной обращения Инны к адвокату.

«Отношение к сотрудникам, как к скоту, честное слово. На нас всегда экономили... Мы работали по 13 часов, были вынуждены обедать за кассой», – говорит Инна Егорова.