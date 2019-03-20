Молодящаяся Андреева показала себя в дырявых штанах

На сей раз ведущая отправилась в Дубай. Она выложила снимок, сделанный на пляже во время заката. "Полутона, полупрозрачность, полуулыбка, полушаг, полувеселость, полусчастье, полутерпенье, полумрак. Вечер. Настроение предзакатное. Кругляш забирает свое тепло. И хочется не крикнуть ему, а прошептать: "Остановись, светило, ты прекрасно..." – написала Екатерина Андреева.

А еще телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена в тунике и рваных джинсах. Колено 57-летней Екатерины Андреевой украсила большая дырка. Завершили этот молодежный образ золотая куртка и сумка через плечо.