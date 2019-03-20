В Москве экстренно госпитализирована Елена Беркова

Одна из пациенток клиники по имени Ирина Соловьева рассказала о том, что не сразу узнала Беркову, которая "была очень бледная. Женщина отметила, что в больницу обратился друг знаменитости, обнаруживший ее в квартире в полуобморочном состоянии.

"Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену", - цитирует пациентку StarHit.

Также очевидцы рассказали, что рядом с палатой Елены постоянно дежурит крепкий мужчина, который, предположительно, и вызвал медиков.

"На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием", - отметила Ирина.

Пиар-директор Берковой Максимом Клименко не стал уточнять, что именно произошло с Еленой, рассказав лишь о том, что сейчас она проходит полное обследование. Также он поспешил заверить, что поклонникам звезды не о чем беспокоиться.