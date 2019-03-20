В Москве экстренно госпитализирована Елена Беркова

По информации российских журналистов, в Москве экстренно госпитализирована звезда «Дома-2» и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова.
Одна из пациенток клиники по имени Ирина Соловьева рассказала о том, что не сразу узнала Беркову, которая "была очень бледная. Женщина отметила, что в больницу обратился друг знаменитости, обнаруживший ее в квартире в полуобморочном состоянии.
"Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену", - цитирует пациентку StarHit.
Также очевидцы рассказали, что рядом с палатой Елены постоянно дежурит крепкий мужчина, который, предположительно, и вызвал медиков.
"На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием", - отметила Ирина.
Пиар-директор Берковой Максимом Клименко не стал уточнять, что именно произошло с Еленой, рассказав лишь о том, что сейчас она проходит полное обследование. Также он поспешил заверить, что поклонникам звезды не о чем беспокоиться.
СМИ предположили, что состояние здоровья Елены Берковой могло ухудшиться из-за напряженного графика работы: сейчас она гастролирует по стране с эротическим шоу "The Berkova". Масла в огонь могли подлить проблемы в личной жизни: не так давно звезда развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым.