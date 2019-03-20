«Районы, кварталы, жилые массивы»: группа «Звери» выступила в Таллинне

В эстонскую столицу музыканты приехали с презентацией песен из своего нового юбилейного альбома «10», выпущенного в октябре 2018. Также в этот вечер звучали композиции из альбома «Вино и космос», выпущенного в марте 2018, и мини-альбома «Зоопарк» – «Звери в зоопарке», который вышел прошлым летом. И все же радостнее всего поклонники встречали хиты, проверенные временем.