Ср, 20.03.2019
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  • «Районы, кварталы, жилые массивы»: группа «Звери» выступила в Таллинне

«Районы, кварталы, жилые массивы»: группа «Звери» выступила в Таллинне
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Во вторник вечером, 19 марта, в Таллинне выступила российская рок-группа «Звери».

В эстонскую столицу музыканты приехали с презентацией песен из своего нового юбилейного альбома «10», выпущенного в октябре 2018. Также в этот вечер звучали композиции из альбома «Вино и космос», выпущенного в марте 2018, и мини-альбома «Зоопарк» – «Звери в зоопарке», который вышел прошлым летом. И все же радостнее всего поклонники встречали хиты, проверенные временем. 

ФОТО: Konstantin Sednev

Солиста группы Рому и его музыкантов зрители не отпустили, пока они не спели на бис.

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