Обвисшая грудь и выпирающий живот: в Сеть попали реальные фото родившей Лопыревой

В кадре хорошо заметно, что у молодой мамы обвисла грудь и сильно выпирает живот, а также есть бочка и целлюлит. В общем, выглядит она, как и любая женщина, полтора месяца назад вышедшая из роддома. «Вот она наша красивая лань», - посмеялись фолловеры.

К слову, высмеивают Лопыреву еще за то, что она публикует с Булатовым исключительно такие фото, на которых бизнесмен закрывает лицо рукой. В соцсетях шутят, что похоже у Игоря что-то не так с физиономией, раз он ее постоянно прячет. Тем более в Instagram друзей пары можно найти сколько угодно их совместных снимков, так что скрываться все равно бесполезно.