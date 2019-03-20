Обвисшая грудь и выпирающий живот: в Сеть попали реальные фото родившей Лопыревой
Модель и телеведущая Виктория Лопырева в конце февраля второй раз стала мамой, родив ребенка от Игоря Булатова. Но не прошло и двух недель, как блондинка принялась шокировать публику фотографиями с пляжа в купальнике, пусть и закрытом, демонстрируя, как быстро ей удалось восстановиться после беременности. Правда, подписчики Лопыревой быстро просекли, что все снимки тщательно отфотошоплены, в особенности живот, объясняет Eg.ru.
В кадре хорошо заметно, что у молодой мамы обвисла грудь и сильно выпирает живот, а также есть бочка и целлюлит. В общем, выглядит она, как и любая женщина, полтора месяца назад вышедшая из роддома. «Вот она наша красивая лань», - посмеялись фолловеры.
К слову, высмеивают Лопыреву еще за то, что она публикует с Булатовым исключительно такие фото, на которых бизнесмен закрывает лицо рукой. В соцсетях шутят, что похоже у Игоря что-то не так с физиономией, раз он ее постоянно прячет. Тем более в Instagram друзей пары можно найти сколько угодно их совместных снимков, так что скрываться все равно бесполезно.