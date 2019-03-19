Видео и фото: подвешенные модели пугали посетителей торгового центра Kristiine
Сегодня утром посетители торгово центра Kristiine были шокированы необычной инсталляцией. Женские манекены были подвешены к потолку и раскачивались на длинных шнурах, пишет Elu24.ee.
По словам Линды Эйхлер, руководителя отдела коммуникаций и маркетинга фирмы Citycon, которая управляет торговым центрами Kristiine и Rocca al Mare, «инсталляция, которая предстала взорам посетителей, не отвечала первоначальному замыслу».
Задумка была хороша: подчеркнуть весеннее настроение, витающее в воздухе, но, как говорится, что-то пошло не так. Линда Эйхлер извинилась перед теми, кто был шокирован и пришел в ужас от такого «весеннего» перформанса.
Это не первый случай, когда манекены используются в современном эстонском искусстве. В январе 2018 года жутковатые, подвешенные на шнурах младенцы, открывали и просто взорвали выставку студентов ЕАА в городской галерее Хаапсалу. Многие тогда описали это зрелище как ужасающее и неуместное.
А вот и те самые ужасающие младенцы-манекены
Tiiu Randmann-Mihkla
Конечно, по сравнению с младенцами, женские манекены, витающие под сводами центра Kristiine, выглядят просто ангелочками.
Вы увидели эти повешенные модели?