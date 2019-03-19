Видео и фото: подвешенные модели пугали посетителей торгового центра Kristiine

Задумка была хороша: подчеркнуть весеннее настроение, витающее в воздухе, но, как говорится, что-то пошло не так. Линда Эйхлер извинилась перед теми, кто был шокирован и пришел в ужас от такого «весеннего» перформанса.

А вот и те самые ужасающие младенцы-манекены Tiiu Randmann-Mihkla Это не первый случай, когда манекены используются в современном эстонском искусстве. В январе 2018 года жутковатые, подвешенные на шнурах младенцы, открывали и просто взорвали выставку студентов ЕАА в городской галерее Хаапсалу. Многие тогда описали это зрелище как ужасающее и неуместное.

Конечно, по сравнению с младенцами, женские манекены, витающие под сводами центра Kristiine, выглядят просто ангелочками.

Вы увидели эти повешенные модели?