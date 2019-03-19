70-летний Леонтьев готовится стать отцом
Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Однако популярный исполнитель не потерял надежду обрести наследника, утверждают Dni.ru.
«Леонтьев и в 70 лет один из самых востребованных российских певцов. Его гонорар за кассовый концерт составляет 13 500 евро. Залы при этом всегда полные. Да и на корпоративах он частый гость. Состоятельные поклонники порой готовы расстаться ради выступления певца и с 40 500 евро», – рассказал журналистам промоутер Сергей Лавров.
Часть гонораров певец тратит на покупку недвижимости. К примеру, недавно артист обзавелся новым домом в Майами. В особняке шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Он расположен на набережной, оформлен на Леонтьева и его супругу Людмилу. Не исключено, что в доме найдется место и для детской. Бывший администратор артиста Александр Богданович сообщил, что 70-летний певец активно занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
Раньше артист и не думал о прибавлении в семействе. «Дети хороши, когда они смотрят с чужих балконов. Но если Валера захочет стать отцом, я поддержу его решение», – говорила в интервью супруга популярного исполнителя. Теперь все изменилось.
«Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка», – цитирует бывшего помощника певца Александра Богдановича сайт «Комсомольская правда».