70-летний Леонтьев готовится стать отцом

«Леонтьев и в 70 лет один из самых востребованных российских певцов. Его гонорар за кассовый концерт составляет 13 500 евро. Залы при этом всегда полные. Да и на корпоративах он частый гость. Состоятельные поклонники порой готовы расстаться ради выступления певца и с 40 500 евро», – рассказал журналистам промоутер Сергей Лавров.

Часть гонораров певец тратит на покупку недвижимости. К примеру, недавно артист обзавелся новым домом в Майами. В особняке шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Он расположен на набережной, оформлен на Леонтьева и его супругу Людмилу. Не исключено, что в доме найдется место и для детской. Бывший администратор артиста Александр Богданович сообщил, что 70-летний певец активно занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.

Раньше артист и не думал о прибавлении в семействе. «Дети хороши, когда они смотрят с чужих балконов. Но если Валера захочет стать отцом, я поддержу его решение», – говорила в интервью супруга популярного исполнителя. Теперь все изменилось.