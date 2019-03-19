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Мужчина-проститутка: «Не представляете, какие деньги готовы платить женщины»
4 600 евро – это минимум!

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ФОТО: mymodernmet.com

Мужчина, который в течение трех лет работал «мальчиком по вызову», рассказал изданию Mirror о том, как он начал заниматься этим делом, какие странные желания возникали у его клиенток и сколько они были готовы платить за его услуги, пишет Elu24.

Пожелавший остаться анонимным, красивый рослый мужчина признался, что живет жизнью своей мечты: занимается сексом на балконах, проводит время на роскошных виллах на Мальдивах, а также посещает четырехчасовые сеансы БДСМ.

«Я всегда любил женщин и приключения», – рассказывает герой британского издания. Свою первую клиентку он нашел, разместив свой профиль в интернете, а через две недели работы стало хоть отбавляй. 

В течение трех лет мужчина-проститутка встречался более чем с 300 разными женщинами, а занимался сексом лишь с сотней из них. «Типичное заблуждение, что все хотят секса. Подавляющее большинство женщин хотят найти себе сопровождающего на вечеринку или на свадьбу к подруге», – раскрывает секреты своего бизнеса мужчина.

Женщины, покупавшие его услуги, часто выполняют и его прихоти. Так, например, некоторые позволяли ему самому выбрать страну для путешествия или же давали почувствовать себя настоящей звездой. В ходе работы мужчина управлял вертолетом над Гранд-Каньоном и наслаждался ужинами в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен.

При этом и ежемесячную зарплату никто не отменял, и она у мужчины-проститутки в удачные месяцы составляет около 11 тысяч евро! По его словам, минимальная зарплата составляет 4 600 евро в месяц.

Кроме того, у мужчины есть обычная работа, которая дает возможность скрыть двойную жизнь от семьи и друзей.

«Самое странное желание было у одной высокопоставленной бизнес-леди, которая хотела повторить сюжет «50 оттенков серого» прямо у себя в конторе в разгар рабочего дня», – рассказывает мужчина и добавляет, что дикие игры длились три часа. Впрочем, бывают и предложения, от которых он отказывался сразу.

«Один мужчина хотел, чтобы я занялся сексом с его женой, пока он нюхал бы мои ноги и обувь», – рассказывает анонимный герой о клиенте, которому он вынужден был отказать.  

Также возникают сложности, когда женщина хочет больше, чем может дать. Клиентки часто предлагают мужчине-проститутке экстравагантные подарки, такие как автомобиль, чтобы он оставил свою работу и стал их парнем.

Герой британского издания не исключает, что если встретит женщину своей мечты, то может с легкостью оставить свою пикантную работу, а пока его все устраивает.

«Я буду выполнять эту работу, пока она мне не надоест, когда я посчитаю ее скучной или удручающей – прекращу этим заниматься. Пока этого не произошло, но однажды это случится!» – уверен он.

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