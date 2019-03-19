Вт, 19.03.2019
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Матери Марии Порошиной вызвали скорую в театр

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Мария Порошина

ФОТО: SCANPIX

Российская актриса Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе в Большом театре. Артистке вызвали скорую помощь. Сейчас мать Марии Порошиной находится в одной из московских клиник. Информация о ее состоянии пока не разглашается, передает StarHit.

Мария Порошина продолжила дело мамы Натальи Красноярской: с 1976 года Наталья работает в Большом театре. Она не только ставит спектакли, на ее счету также роли в кино. Сегодня появилась информация о том, что 70-летней артистке внезапно стало плохо на рабочем месте: Красноярская почувствовала слабость в теле, не могла внятно говорить

Наталья Красноярская

ФОТО: Кадр из передачи

Наталье Петровне вызвали скорую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей. 

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