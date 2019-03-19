Матери Марии Порошиной вызвали скорую в театр

Мария Порошина продолжила дело мамы Натальи Красноярской: с 1976 года Наталья работает в Большом театре. Она не только ставит спектакли, на ее счету также роли в кино. Сегодня появилась информация о том, что 70-летней артистке внезапно стало плохо на рабочем месте: Красноярская почувствовала слабость в теле, не могла внятно говорить