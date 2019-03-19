Как помириться с определенным знаком Зодиака

Дева

С представителями этого знака мириться проще простого. Девы никогда не откладывают конфликты в долгий ящик, предпочитая выяснять отношения «на берегу». Они не станут обижаться и молчать, наоборот, постараются докопаться до истины и выяснить, кто именно неправ. Стоит заметить, что в таком подходе есть свои плюсы, ведь в результате скрупулезного разбора вы имеете возможность сгладить ситуацию, признав свою неправоту и извинившись. Единственный минус в том, что поругаться с Девами очень просто и случаться это может по нескольку раз в неделю.

Весы

Весы ненавидят ссоры и стараются избегать их, сглаживая даже те конфликты, в которых они абсолютно правы. Любой конфликт в жизни представителей данного знака приводит их внутренний мир к дисгармонии, а потому они любыми способами желают избежать негатива. Если же вы обидели подопечных Венеры, постарайтесь не возвращаться к назревшей проблеме. Лучше отвлеките этого человека хорошей книгой или захватывающим фильмом, походом в музей или на интересную выставку.

Скорпион

Скорпионы – категоричные личности, а потому во время ссор ставят вопрос ребром. Они умеют прекрасно жонглировать фактами и указывать на недостатки собеседника, а тот либо соглашается с представителем стихии Воды, либо их пути расходятся. Близкие люди знают об этой категоричности Скорпиона и стараются без повода не конфликтовать с ним. Если же вы действительно провинились, немедленно принесите Скорпиону извинения. Причем, делать это нужно с достоинством, не унижая себя. Жизнь показывает, что ваша искренность и достойное поведение — беспроигрышный вариант в процессе примирения.

Стрелец

Стрельцы не любят ссор и не держат зла на людей, которые их обидели, а потому мириться с ними довольно просто. Достаточно дать успокоиться этому человеку, а потом сделать для него что-то реально полезное, что Стрелец обязательно оценит. Этот человек доверяет словам, но куда больше он верит в поступки, а потому проявите заботу о Стрельце и тогда он поймет, что ваше раскаяние искреннее. Помните также, что сильную обиду Стрелец будет болезненно переживать в одиночестве, никому не говоря о ней, но и не соглашаясь на примирение. В этом случае извиняться перед Стрельцом придется очень долго.

Козерог

Козерогам довольно трудно даются откровенные эмоции, а потому нанеся этому человеку оскорбление, вам будет очень сложно добиться от него слов: «Я тебя прощаю!». Но это вовсе не означает, что ледяное сердце Козерога нельзя смягчить. Сделать это очень просто, достаточно заняться вместе одним делом, всячески помогая друг другу в процессе. Совместный труд очень сближает Козерога с тем, кто находится рядом, а потому переставайте лениться и смело приглашайте подопечного Сатурна покорять новые вершины. Правда помните, если ваши слова ранят Козерога в самое сердце, вряд ли удастся восстановить отношения с этим человеком.

Водолей

Водолеи слишком непредсказуемы, а потому невозможно заранее сказать, на что этот человек не обратит внимания, а чем вы можете нанести ему кровную обиду. Соответственно и подходящего совета относительно возможного примирения тоже не существует. Как вариант, просто запаситесь дорогим десертом и придите в гости к Водолею, искренне попросив прощения. Задушевное общение с настоящим другом за чашечкой чая или горячительных напитков для Водолея просто бесценно.

Рыбы