Как помириться с определенным знаком Зодиака
Чтобы разобраться с тем, как помириться с человеком, нужно знать все о его характере и темпераменте. Для этого лучше всего изучить его знак Зодиака, пишет Cluber.
Овен
Для примирения с Овном вам не понадобятся хитроумные схемы. Эти личности конфликтуют яростно, выплескивая всю свою агрессию на оппонента, но также быстро остывают. Буквально через полчаса Овен ходит с улыбкой на лице и даже не вспоминает о недавнем конфликте. Поэтому, отойдите от Овна и дайте ему побыть одному. Пройдет немного времени, и этот человек снова будет с вами весел и учтив. И не пытайтесь возвращаться к прошлому конфликту. Овен забыл, значит навсегда, а напоминая, вы спровоцируете его на новые ссоры и споры.
Телец
Тельцы долго и трудно отходят от конфликтов, а потому в случае ссоры этому человеку необходимо дать минимум сутки на то, чтобы «остыть». После этого стоит вернуться к разговору, выслушать претензии представителя стихии Земли и попытаться найти точки соприкосновения. Если вы первыми пойдете на уступки Тельцу, он еще активнее начнет делать ответные шаги, и вскоре вы достигнете согласия. Доверительная беседа с взаимными уступками будет говорить о том, что в душе Телец вас уже простил. Останется лишь попросить у него прощения, например, во время красивого ужина при свечах.
Близнецы
Близнецы не считают конфликты чем-то экстраординарным, ведь сами любители поспорить и повздорить. Эти личности знают, что в спорах рождается истина, а потому даже обидевшись на человека, мысленно уже готовы к примирению. Мириться с подопечными Меркурия следует сразу же, не затягивая время. Уязвленный Близнец первым никогда не пойдет на примирение, а ваши «игры в молчанку» может и вовсе расценить, как желание расстаться. Поэтому, как только вы обидите Близнеца, тут же найдите нужные слова для извинения, а затем отвлеките этого человека путешествием или другим занятным приключением.
Рак
Когда Рак считает, что его обидели или оскорбили, он уходит в себя, закрываясь «панцирем». Если упустить момент для примирения, потом придется потратить массу усилий, чтобы добиться прощения этого человека. Поэтому действовать нужно сразу. Для этого вам придется признать свою вину, причем делать это нужно извиняющимся тоном, дав понять обидчивому партнеру, что вы полностью осознали неправоту и раскаиваетесь в содеянном. В качестве подтверждения своих слов скажите о том, как вам дорог Рак, окружите его заботой и вниманием. Такое бережное отношение к себе Рак обязательно оценит, а его сердце тут же оттает.
Лев
Лев знает себе цену, а потому поссорившись, даже если окажется неправ, первым на примирение не пойдет. Настоящие гордецы, Львы могут играть «в молчанку» неделями, совершенно не обращая внимания на партнера, будто его и нет рядом. И прямые извинения здесь вряд ли помогут. Лев скажет что простил, но останется таким же холодным. Для примирения необходимо пригласить Льва на шикарное романтическое свидание или сделать дорогой подарок. В общем, просить прощения у такой особы нужно по-королевски, с размахом и всеми почестями, достойными Льва.
Дева
С представителями этого знака мириться проще простого. Девы никогда не откладывают конфликты в долгий ящик, предпочитая выяснять отношения «на берегу». Они не станут обижаться и молчать, наоборот, постараются докопаться до истины и выяснить, кто именно неправ. Стоит заметить, что в таком подходе есть свои плюсы, ведь в результате скрупулезного разбора вы имеете возможность сгладить ситуацию, признав свою неправоту и извинившись. Единственный минус в том, что поругаться с Девами очень просто и случаться это может по нескольку раз в неделю.
Весы
Весы ненавидят ссоры и стараются избегать их, сглаживая даже те конфликты, в которых они абсолютно правы. Любой конфликт в жизни представителей данного знака приводит их внутренний мир к дисгармонии, а потому они любыми способами желают избежать негатива. Если же вы обидели подопечных Венеры, постарайтесь не возвращаться к назревшей проблеме. Лучше отвлеките этого человека хорошей книгой или захватывающим фильмом, походом в музей или на интересную выставку.
Скорпион
Скорпионы – категоричные личности, а потому во время ссор ставят вопрос ребром. Они умеют прекрасно жонглировать фактами и указывать на недостатки собеседника, а тот либо соглашается с представителем стихии Воды, либо их пути расходятся. Близкие люди знают об этой категоричности Скорпиона и стараются без повода не конфликтовать с ним. Если же вы действительно провинились, немедленно принесите Скорпиону извинения. Причем, делать это нужно с достоинством, не унижая себя. Жизнь показывает, что ваша искренность и достойное поведение — беспроигрышный вариант в процессе примирения.
Стрелец
Стрельцы не любят ссор и не держат зла на людей, которые их обидели, а потому мириться с ними довольно просто. Достаточно дать успокоиться этому человеку, а потом сделать для него что-то реально полезное, что Стрелец обязательно оценит. Этот человек доверяет словам, но куда больше он верит в поступки, а потому проявите заботу о Стрельце и тогда он поймет, что ваше раскаяние искреннее. Помните также, что сильную обиду Стрелец будет болезненно переживать в одиночестве, никому не говоря о ней, но и не соглашаясь на примирение. В этом случае извиняться перед Стрельцом придется очень долго.
Козерог
Козерогам довольно трудно даются откровенные эмоции, а потому нанеся этому человеку оскорбление, вам будет очень сложно добиться от него слов: «Я тебя прощаю!». Но это вовсе не означает, что ледяное сердце Козерога нельзя смягчить. Сделать это очень просто, достаточно заняться вместе одним делом, всячески помогая друг другу в процессе. Совместный труд очень сближает Козерога с тем, кто находится рядом, а потому переставайте лениться и смело приглашайте подопечного Сатурна покорять новые вершины. Правда помните, если ваши слова ранят Козерога в самое сердце, вряд ли удастся восстановить отношения с этим человеком.
Водолей
Водолеи слишком непредсказуемы, а потому невозможно заранее сказать, на что этот человек не обратит внимания, а чем вы можете нанести ему кровную обиду. Соответственно и подходящего совета относительно возможного примирения тоже не существует. Как вариант, просто запаситесь дорогим десертом и придите в гости к Водолею, искренне попросив прощения. Задушевное общение с настоящим другом за чашечкой чая или горячительных напитков для Водолея просто бесценно.
Рыбы
Рыбы любят пострадать, почувствовать себя обиженными, уязвленными и никому не нужными. Поэтому, в случае ссоры дайте им денек на грусть и меланхолию. А потом начинайте мириться. Помните, Рыбы слишком чувствительны, и огромное значение придают общественному мнению, а значит, глубоко ранив подопечного Нептуна, вам лучше прилюдно покаяться, чтобы окружающие знали, что вы были неправы. А уж после такого перфоманса можно начинать оказывать Рыбам знаки внимания, не забыв покаяться в своих прегрешениях. Если чувственные Рыбки будут тронуты вашим признанием, они с радостью пойдут на мировую.