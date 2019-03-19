«Дырка в небе»: над Арабскими Эмиратами сняли на видео загадочный объект

Необычное явление было снято на видео жителями города Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, 17 марта. После того, как видеозапись была выложена в соцсетях, разразились многочисленные споры о том, что же именно зафиксировала видеокамера, передает Еxpress.co.uk.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Закругленный объект в облаках кому-то напомнил медузу, кому-то дырку в стекле. Кое-ктовообразил даже, что это след от НЛО или «парковка летающих тарелок». Были и те, кто давал религиозные или мистические объяснения увиденному.

Ученые объяснили, что это редкое природное явление вызвано кристаллами льда в облаках, которые смешиваются с незамерзшими каплями воды. Такой зрелищный эффект, при определенных условиях, может вызвать пролетевший через облако самолет.