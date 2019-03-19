Стало известно, зачем Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

В конце января 2019-го 81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая провели таинство венчания. Все это время звездная пара не комментировала прошедшее торжество.
Звездная пара провела религиозное таинство через 20 лет после свадьбы, пишет Woman. Поклонники не раз задавались вопросом, зачем режиссер и актриса решили скрепить свой союз перед Богом спустя столько лет отношений. До недавнего времени супруги отказывались от комментариев по поводу своего торжества, ссылаясь на то, что это их личное дело. На днях Кончаловский все же высказался о проведенной церемонии. По мнению Андрея, венчаться нужно спустя определенное время после начала отношений, а не в начале семейной жизни, как это принято в вере.
«Я не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния ''вместе и навсегда'', ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить», — поделился своим мнением режиссер с журналом Tatler.