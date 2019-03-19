Стало известно, зачем Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

Звездная пара провела религиозное таинство через 20 лет после свадьбы, пишет Woman. Поклонники не раз задавались вопросом, зачем режиссер и актриса решили скрепить свой союз перед Богом спустя столько лет отношений. До недавнего времени супруги отказывались от комментариев по поводу своего торжества, ссылаясь на то, что это их личное дело. На днях Кончаловский все же высказался о проведенной церемонии. По мнению Андрея, венчаться нужно спустя определенное время после начала отношений, а не в начале семейной жизни, как это принято в вере.