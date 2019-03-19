Фото: Собчак пришла на репетицию Виторгана после объявления о разводе

Телеведущая прилетела в Санкт-Петербург, где вместе с сыном посетила прогон спектакля «В городе Лжедмитрове», в котором играет Максим Виторган. Ксения Собчак рассталась с мужем в хороших отношениях, поэтому не препятствует общению Платона с папой, передает StarHit.
Ксения Собчак давно не живет вместе с Максимом Виторганом, однако продолжает общаться с актером и воспитывать их общего ребенка. Звезда не раз подчеркивала, что ради Платона им удалось сохранить теплые отношения, несмотря на разрыв.
«Я благодарна Максиму, что он разрешил дать нашему сыну двойную фамилию. Платон нас проклянет, когда будет подписывать тетради, но для меня было важно, чтобы сохранилась фамилия», — признавалась телезвезда.
Накануне Ксения посетила вместе с ребенком репетицию спектакля «В городе Лжедмитрове», в котором играет Максим Виторган. Собчак старается прививать мальчику любовь к искусству, поэтому часто посещает с ним театры и выставки.
Ранее Платон уже бывал на репетициях отца.
«Повелитель моего света. Сходил к папе на работу — остался совершенно равнодушен к сцене и реквизиту — здоровый мальчик», — делился тогда подробностями Виторган.
Помимо премьеры бывшего мужа у Ксении были и другие дела в Санкт-Петербурге — телеведущая прогулялась по любимым бутикам и посетила модный показ.
В недавнем интервью Собчак рассказала, что полна планов на будущее. Она строит дом в Подмосковье с большой территорией, где будет жить с матерью и сыном. По словам Ксении, в двухэтажном особняке будет большая спальня и гардеробная, а также бассейн для Платона, ведь мальчик занимается плаваньем с самого рождения. Также по проекту в коттедже планируется обустроить две детских комнаты. Ксения не исключает, что в будущем родит еще одного ребенка. «Много детей уже вряд ли получится, но еще одного хотелось бы», — отметила она.