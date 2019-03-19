Фото: Собчак пришла на репетицию Виторгана после объявления о разводе

Ксения Собчак давно не живет вместе с Максимом Виторганом, однако продолжает общаться с актером и воспитывать их общего ребенка. Звезда не раз подчеркивала, что ради Платона им удалось сохранить теплые отношения, несмотря на разрыв.

«Я благодарна Максиму, что он разрешил дать нашему сыну двойную фамилию. Платон нас проклянет, когда будет подписывать тетради, но для меня было важно, чтобы сохранилась фамилия», — признавалась телезвезда.

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Накануне Ксения посетила вместе с ребенком репетицию спектакля «В городе Лжедмитрове», в котором играет Максим Виторган. Собчак старается прививать мальчику любовь к искусству, поэтому часто посещает с ним театры и выставки.

Ранее Платон уже бывал на репетициях отца.

«Повелитель моего света. Сходил к папе на работу — остался совершенно равнодушен к сцене и реквизиту — здоровый мальчик», — делился тогда подробностями Виторган.

Помимо премьеры бывшего мужа у Ксении были и другие дела в Санкт-Петербурге — телеведущая прогулялась по любимым бутикам и посетила модный показ.