Не достался Бузовой: Тарасов похвастался роскошным особняком
О том, что у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова есть шикарный загородные дом, стало известно еще во время скандального развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. Они со спортсменом, как пишет Eg.ru, вместе начинали строить этот коттедж, и Бузова называла его «нашим маленьким гнездышком» и «домом мечты».
Саня @t_killah приезжал в гости, смотрите в новом влоге как это было, мое небольшое интервью и экскурсия по дому. Ссылка у него в шапке или в сторис. Так же узнали как познакомился @miranchuk__jr60 с девушкой, переходите скорее! #влогнапитка #tkillah #дмитрийтарасов #миранчуки #друзья #семья
При расторжении брака звезда ТНТ не получила ничего от особняка площадью 850 квадратных метров, потому что Тарасов успел переписать недвижимость на свою мать.
Теперь Дмитрий живет в доме с новой женой Анастасией Костенко и их новорожденной дочкой. Недавно игрок «Локомотива» закончил в особняке шикарный ремонт и не преминул похвастаться убранством, пригласив в гости рэпера T-Killah и своих одноклубников братьев Миранчуков.
В коттедже Тарасова есть на что посмотреть: первый этаж отведен под огромную гостиную площадью 200 квадратов с люстрами и позолотой, а также кухню и гостевую комнату. На втором же этаже расположились спальня футболиста с женой, детская, комната его матери и еще одна гостевая спальня. На участке располагается баня, гараж на несколько машин и большой крытый бассейн.
На вопрос о стоимости убранства особняка Дмитрий предпочел не отвечать, зато в красках рассказал, как он активно помогает разным людям, которые просят у него помощи в соцсетях. В общей сложности, если верить футболисту, он перевел фанатам на разные нужны 6 800 евро. Правда, спортсмен не смог внятно объяснить, чем он руководствуется, спонсируя тех или иных подписчиков.
Смотри экскурсию по роскошному дому футболиста!
Саня @t_killah приезжал в гости, смотрите в новом влоге как это было, мое небольшое интервью и экскурсия по дому. Ссылка у него в шапке или в сторис. Так же узнали как познакомился @miranchuk__jr60 с девушкой, переходите скорее! #влогнапитка #tkillah #дмитрийтарасов #миранчуки #друзья #семья