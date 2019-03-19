Не достался Бузовой: Тарасов похвастался роскошным особняком

При расторжении брака звезда ТНТ не получила ничего от особняка площадью 850 квадратных метров, потому что Тарасов успел переписать недвижимость на свою мать.

Теперь Дмитрий живет в доме с новой женой Анастасией Костенко и их новорожденной дочкой. Недавно игрок «Локомотива» закончил в особняке шикарный ремонт и не преминул похвастаться убранством, пригласив в гости рэпера T-Killah и своих одноклубников братьев Миранчуков.

Дмитрий Тарасов с дочерью (Кадр из видео)

В коттедже Тарасова есть на что посмотреть: первый этаж отведен под огромную гостиную площадью 200 квадратов с люстрами и позолотой, а также кухню и гостевую комнату. На втором же этаже расположились спальня футболиста с женой, детская, комната его матери и еще одна гостевая спальня. На участке располагается баня, гараж на несколько машин и большой крытый бассейн.

На вопрос о стоимости убранства особняка Дмитрий предпочел не отвечать, зато в красках рассказал, как он активно помогает разным людям, которые просят у него помощи в соцсетях. В общей сложности, если верить футболисту, он перевел фанатам на разные нужны 6 800 евро. Правда, спортсмен не смог внятно объяснить, чем он руководствуется, спонсируя тех или иных подписчиков.

Смотри экскурсию по роскошному дому футболиста!