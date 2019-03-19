Вт, 19.03.2019
Какая красивая пара... Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, сняли видео перед крушением СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Не достался Бузовой: Тарасов похвастался роскошным особняком

Не достался Бузовой: Тарасов похвастался роскошным особняком
Смотрите фото!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дмитрий Тарасов с женой и ребенком

ФОТО: Instagram

О том, что у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова есть шикарный загородные дом, стало известно еще во время скандального развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. Они со спортсменом, как пишет Eg.ru, вместе начинали строить этот коттедж, и Бузова называла его «нашим маленьким гнездышком» и «домом мечты».

При расторжении брака звезда ТНТ не получила ничего от особняка площадью 850 квадратных метров, потому что Тарасов успел переписать недвижимость на свою мать.

Теперь Дмитрий живет в доме с новой женой Анастасией Костенко и их новорожденной дочкой. Недавно игрок «Локомотива» закончил в особняке шикарный ремонт и не преминул похвастаться убранством, пригласив в гости рэпера T-Killah и своих одноклубников братьев Миранчуков.

Дмитрий Тарасов с дочерью
Дмитрий Тарасов с дочерью (Кадр из видео)

В коттедже Тарасова есть на что посмотреть: первый этаж отведен под огромную гостиную площадью 200 квадратов с люстрами и позолотой, а также кухню и гостевую комнату. На втором же этаже расположились спальня футболиста с женой, детская, комната его матери и еще одна гостевая спальня. На участке располагается баня, гараж на несколько машин и большой крытый бассейн.

На вопрос о стоимости убранства особняка Дмитрий предпочел не отвечать, зато в красках рассказал, как он активно помогает разным людям, которые просят у него помощи в соцсетях. В общей сложности, если верить футболисту, он перевел фанатам на разные нужны  6 800 евро. Правда, спортсмен не смог внятно объяснить, чем он руководствуется, спонсируя тех или иных подписчиков.

Смотри экскурсию по роскошному дому футболиста!

Дом Тарасова
Особняк Дмитрия Тарасова (Кадр из видео)

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ