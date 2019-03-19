Вт, 19.03.2019
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Сын Иглесиаса и Курниковой взорвал Сеть танцем
Смотрите видео!

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ФОТО: Instagram

Близнецам Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой исполнился год и три месяца.

Звездная пара регулярно делится в соцсетях кадрами с участием Николаса и Люси, показывая поклонникам, как подрастают их малыши.

Накануне Энрике показал короткое видео с сыном. В ролике можно увидеть, как мальчик пытается танцевать.«Воскресное настроение», — подписал свою публикацию счастливый отец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on

Запись собрала полтора миллиона просмотров и множество восторженных комментариев фолловеров. 

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