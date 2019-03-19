Сын Иглесиаса и Курниковой взорвал Сеть танцем
Близнецам Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой исполнился год и три месяца.
Звездная пара регулярно делится в соцсетях кадрами с участием Николаса и Люси, показывая поклонникам, как подрастают их малыши.
Накануне Энрике показал короткое видео с сыном. В ролике можно увидеть, как мальчик пытается танцевать.«Воскресное настроение», — подписал свою публикацию счастливый отец.
Запись собрала полтора миллиона просмотров и множество восторженных комментариев фолловеров.