Четыре знака Зодиака, которых невозможно забыть после разрыва

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, отличаются особенной страстностью. Большинство представителей этого знака очень щедрые, любящие, умеют заряжать позитивом и вовремя оказывать поддержку.

Мужчины и женщины этого знака привыкли доминировать: когда им что-то нужно, они чрезвычайно настойчивы. Если Лев влюбится, он делает для своей половинки все, что может. Наверняка за время отношений он преподнесет любимому человеку множество сюрпризов, которые последнему будет забыть крайне сложно.

После разрыва с Львом неприятные моменты, которых наверняка тоже хватало, быстро стираются. А вот светлые воспоминания, да и сам Лев еще долго не покидает память экс-партнера. Нередко дети Солнца оказывают судьбоносное влияние на жизнь своей пассии. Часто они продолжают общаться и после разрыва, оставаясь в приятельских или «братско-сестринских» отношениях. Ведь от общения с такой харизматичной и притягательной личностью отказаться раз и навсегда крайне сложно. Многие люди по прошествии времени признают, что связь со Львом была одним из лучшим романтических приключений в их жизни. Ухаживания Льва непросто позабыть.

Водолей

Прогрессивные и оригинальные люди-Водолеи привыкли быть независимыми, однако при этом стараются продемонстрировать свои лучшие качества и стороны. Что уж говорить о любви? Несомненно, такой роман партнер Водолея долго не забудет. Но, к сожалению, шанс на то, что он окажется долгосрочным, невелик. Отношения с креативным Водолеем просто так не вычеркнуть из жизни.

Водолеи – сильные и одновременно очень чуткие особы. Они всегда поддержат человека рядом и повысят его веру в себя. Потому после завершения отношений у бывшей второй половинки часто возникает ощущение, что разом с Водолеем его жизнь покинула и внутренняя уверенность. Тоска по былым временам вместе может приобрести хронический характер.

Стрелец

Стрельцы наделены прекрасным чувством юмора, они энергичны, общительны и любознательны. Эти положительные качества ощутимо скрашивают жизнь находящихся рядом людей, особенно достается (в хорошем значении слова) партнерам Стральцов.

Один из наиболее ярких навыков людей-Стрельцов – превращение самого незначительного и обыденного действа в настоящее приключение. Даже поход в магазин со Стрельцом может стать веселым досугом. По положительной энергии, которой дети Юпитера заполняют жизнь любимого человека, последний еще долго будет тосковать, раз за разом вспоминая те счастливые времена. Сложно отвыкнуть от приключений после разрыва со Стрельцом.

Скорпион

Непросто выбросить из головы и Скорпионов. Даже если отношения завершились на негативной ноте, и вы чуть ли не ненавидите «паука», злость на него еще долго будет граничить с любовными чувствами, погасить которые непросто!

Скорпионы храбрые, упрямые, находчивые и, несомненно, страстные персоны. Они не убегают от самых неприятных ситуации и проблем, а стремятся решить их. Представители этого знака привыкли говорить второй половинке правду и информировать о своих искренних чувствах, а не говорить то, что партнер хотел бы услышать.