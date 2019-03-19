Продюсер «Последнего героя» внес ясность в «проклятие» программы
В Сети не первый день обсуждают связь между реалити-шоу «Последний герой» и смертью ряда звезд российской эстрады. Продюсер реалити Александр Любимов не остался в стороне от обсуждения данной темы и выразил свое мнение по этому вопросу.
После гибели 38-летней Юлии Началовой интернет-пользователи вспомнили о других знаменитостях, внезапно ушедших из жизни. В Сети обратили внимание на мистическую цепочку совпадений — к настоящему моменту погибли девять участников реалити-шоу «Последний герой», пишет Woman.
Вскоре на связь с журналистами вышел продюсер шоу Александр Любимов, который занимался созданием пяти сезонов программы. Александр заявил, что не верит в мистику. Кроме того, Любимов посоветовал всем любителям сверхъестественного обратить внимание на другого участника проекта, 81-летнего Николая Дроздова. Пожилой телеведущий принимал участие в двух сезонах «Последнего героя».
«Моей основной заботой во время съемок был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда», — аргументировал Любимов в интервью агентству РИА Новости.