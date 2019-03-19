Продюсер «Последнего героя» внес ясность в «проклятие» программы

После гибели 38-летней Юлии Началовой интернет-пользователи вспомнили о других знаменитостях, внезапно ушедших из жизни. В Сети обратили внимание на мистическую цепочку совпадений — к настоящему моменту погибли девять участников реалити-шоу «Последний герой», пишет Woman.

Вскоре на связь с журналистами вышел продюсер шоу Александр Любимов, который занимался созданием пяти сезонов программы. Александр заявил, что не верит в мистику. Кроме того, Любимов посоветовал всем любителям сверхъестественного обратить внимание на другого участника проекта, 81-летнего Николая Дроздова. Пожилой телеведущий принимал участие в двух сезонах «Последнего героя».