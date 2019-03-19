Невероятное преображение! А вы сможете узнать этого певца в новом клипе?

Так, на днях Вурст выпустила красноречивый клип на композицию Hit Me.

В новой работе Кончита Вурст предстает в образе серьезного мужчины – лысым и с бородой, в спортивном костюме. Правда, движения Кончиты остались такими же пластичными и нежными, как у женщины. Смотрите видео!