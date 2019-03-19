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Невероятное преображение! А вы сможете узнать этого певца в новом клипе?
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Conchita Wurst on uues muusikavideos tundmatuseni muutunud.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Австрийский поп-певец и дрэг-квин Томас Нойвирт, он же Кончита Вурст, которая недавно удивила кардинальной сменой имиджа, продолжает экспериментировать над внешностью. 

Так, на днях Вурст выпустила красноречивый клип на композицию Hit Me.  

Победительница "Евровидения 2015" Кончита Вурст.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

В новой работе Кончита Вурст предстает в образе серьезного мужчины – лысым и с бородой, в спортивном костюме. Правда, движения Кончиты остались такими же пластичными и нежными, как у женщины. Смотрите видео!

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