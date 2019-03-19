Бриллиантовые украшения, отдых на яхте и корзина кукол: роскошная жизнь пятилетней дочери Тимати
Алисе Юнусовой исполняется пять лет. Уже сейчас девочка активно изучает английский язык и занимается балетом. В какую же сумму заботливым родителям обходятся все прихоти девочки, спрашивает и отвечает Starhit.ru.
Рэпера Тимати можно смело назвать заботливым отцом. С маленькой Алисой он проводит каждую свободную минуту, не в силах ей в чем-либо отказать. Девочка обожает дорогие игрушки, посещает элитные курорты, успевая при этом заниматься в балетной школе.
За воспитание и обучение малышки преимущественно отвечает ее бабушка Симона. 19 марта девочке исполняется пять лет, и поэтому самое время узнать, как живет Алиса Юнусова.
Обучение в балетной школе и языковые курсы
Пожалуй, главное увлечение Алисы — это балет. Девочка занимается им с ранних лет и уже делает большие успехи. При этом бабушка Симона отмечает, что у малышки не всегда получается выполнить сложные па, но благодаря терпению и упорности ей удается покорять все новые вершины.
Алиса занимается в «Мастерской балета», владельцем которой является Егор Симачев. Разовое занятие продолжительностью в 60 минут с лучшими предподавателями обходится семье Тимати в 370 евро за три месяца.
Помимо балета Алиса уже несколько лет учит английский язык. Девочка индивидуально занимается с педагогом, и средняя стоимость полуторачасового урока составляет порядка 27 евро. Даже по самым скромным подсчетам, на обучение дочери Тимати тратит не менее 405 евро.
Одежда
В отличие от сверстниц, которые выбирают преимущественно наряды принцесс, Алиса Юнусова любит «мальчишеский» стиль. Девочка часто появляется на публике в толстовках и черных балахонах. Поклонники предполагают, что так она подражает знаменитому отцу.
В отличие от других звездных детей, к брендовой одежде Адиса пока равнодушна. Она предпочитает черные толстовки от демократичных российских брендов. Одна из таких моделей стоит около 27 евро.
Не остаются без внимания и обновки от папиной линейки одежды. Средняя цена толстовки от Тимати для девочки возраста Алисы составляет 30 евро.
Хотя иногда малышка и появляется в Инстаграме бабушки в брендовой одежде. Например, свитер Chrome Hearts для девочки может стоить около 400 евро.
Тимати с дочкой Алисой
Также малышка может похвастаться и собственной коллекцией ювелирных украшений. В ее арсенале имеются серебряные и золотые цепочки, дизайнерские браслеты. Прошлым летом Тимати даже подарил Алисе кольцо с драгоценным камнем внушительного размера.
Путешествия
Алиса проживает преимущественно с бабушкой в Доминикане. При этом девочка часто бывает в Москве. Летает наследница Тимати исключительно бизнес-классом или на частных самолетах. Средняя стоимость полета на частном судне Gulfstream G450 составляет от 30 000 евро.
Также девочка часто проводит отпуск в компании папы. Несколько месяцев назад она отдыхала вместе с Тимати в Майами. Алиса каталась на яхте и занималась серфингом.
Подарки и игрушки
А вот здесь Алиса Юнусова может дать фору всем остальным звездным наследницам. Знаменитый рэпер буквально заваливает девочку дорогими вещами. Так, в начале марта он подарил дочери целую тележку популярных игрушек LOL Surprise. Средняя цена одного такого презента составляет 20 евро.
Алиса имеет доступ и к коллекционным куклам Bearbrick, которые так обожает ее отец. Средняя стоимость модели размером 70 сантиметров составляет 400 евро.
В прошлом году в преддверии дня рождения Тимати преподнес дочери по-настоящему королевский презент: сундук Louis Vuitton за 54 000 евро, в котором девочка хранит все свои игрушки.
Дочка Тимати Алиса
Еще один подарок от заботливого папы на прошлый день рождения — шикарный праздник, который проходил в Пушкинском музее. Сколько стоила аренда помещения сложно даже представить, ведь для мероприятия двери культурного заведения специально открыли в выходные.
Тогда Алису Тимуровну развлекал струнный квартет и команда аниматоров. Праздник проходил сразу в нескольких залах музея и был стилизован под разные темы. Вечером девочке достался и огромный торт.
Тимати с женой и дочкой
Разумеется, в честь пятилетия Тимати и его семья приготовили для малышки нечто совершенно особенное. Уже известно, что праздник будет проходить в стиле сказки «Алиса в стране чудес», а виновницу торжества наверняка ожидают новые горы дорогостоящих подарков.