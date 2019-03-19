«Попа должна быть толще»: совершенно голую Кардашьян заподозрили в обмане

Поклонники американской звезды, по обыкновению, восхитились формами Кортни. Однако некоторых из них смутила слишком уж «точеная фигура». И правда: ягодица телезвезды напоминает идеальный круг. Фанаты заподозрили, что Кардашьян-старшая злоупотребляет фотошопом, пытаясь их провести.