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«Попа должна быть толще»: совершенно голую Кардашьян заподозрили в обмане
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Кортни Кардашян

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Старшая из сестер Кардашьян — 39-летняя Кортни — выложила в Instagram очередную откровенную фотографию. На снимке светская львица лежит в ванной, где ее пикантные части тела прикрывает только мыльная пена, пишет Пятый канал.

Поклонники американской звезды, по обыкновению, восхитились формами Кортни. Однако некоторых из них смутила слишком уж «точеная фигура». И правда: ягодица телезвезды напоминает идеальный круг. Фанаты заподозрили, что Кардашьян-старшая злоупотребляет фотошопом, пытаясь их провести.

— Кажется, попа должна быть толще. Поменьше бы фотошопа, — заявляют в комментариях поклонники.

Кортни Кардашян

ФОТО: Instagram

Однако, несмотря на все подозрения, снимок собрал 2,1 миллиона лайков за восемь часов.

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