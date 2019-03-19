«Попа должна быть толще»: совершенно голую Кардашьян заподозрили в обмане
Старшая из сестер Кардашьян — 39-летняя Кортни — выложила в Instagram очередную откровенную фотографию. На снимке светская львица лежит в ванной, где ее пикантные части тела прикрывает только мыльная пена, пишет Пятый канал.
Поклонники американской звезды, по обыкновению, восхитились формами Кортни. Однако некоторых из них смутила слишком уж «точеная фигура». И правда: ягодица телезвезды напоминает идеальный круг. Фанаты заподозрили, что Кардашьян-старшая злоупотребляет фотошопом, пытаясь их провести.
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Однако, несмотря на все подозрения, снимок собрал 2,1 миллиона лайков за восемь часов.