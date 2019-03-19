Певица Максим возвращается на сцену

По словам артистки, в течение последнего года она занималась своим психическим здоровьем, а все оставшееся время посвящала двоим детям. Однако в первые месяцы творческого отпуска сил у певицы не было вообще ни на что, признается Максимова.

Теперь Максим готова вернуться к сценической жизни и снова радовать поклонников новыми песнями. Однако полностью отдавать себя музыкальной карьере, как это была раньше, 35-летняя Марина Максимова больше не готова. Артистка поняла, что ей нужен баланс между работой и личной жизнью.