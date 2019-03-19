Компромат на богатейшего человека в мире продал брат его любовницы

Информация о супружеской измене одного из богатейших людей планеты — основателя компании Amazon Джеффа Безоса — попала в СМИ от брата его любовницы Лорен Санчес. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Майкл Санчес получил от газеты The National Enquirer 200 000 долларов за передачу журналистам СМС-переписки и интимных фотографий своей сестры и Джеффа Безоса.

В то же время Санчес не стал подтверждать эту информацию, назвав ее «странными слухами». Впрочем, и опровергать не стал.

Ранее Безос сообщал, что перед публикацией компрометирующих данных газета The National Enquirer шантажировала его и вымогала деньги за неразглашение личной информации. Кроме того, в СМИ заявлялось, что информацию газете якобы передал президент США Дональд Трамп.