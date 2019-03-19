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Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной
А вот с отчеством пока проблемы

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Мария Порошина

ФОТО: Instagram

Актриса в пятый раз стала мамой в январе этого года. Новорожденного малыша, отца которого Мария Порошина не афиширует, кинозвезда вроде как назвала Андреем, сообщает Starhit.ru.

После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно. Мальчик появился на свет в элитной московской клинике «Мать и Дитя», где родились старшие дети 45-летней актрисы. «Перинатальный центр — это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!» — делилась эмоциями Порошина. 

Журналисты долго пытались выяснить, как Порошина назвала ребенка. По некоторым данным, Мария дала сыну имя Андрей.

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