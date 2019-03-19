Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной

После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно. Мальчик появился на свет в элитной московской клинике «Мать и Дитя», где родились старшие дети 45-летней актрисы. «Перинатальный центр — это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!» — делилась эмоциями Порошина.