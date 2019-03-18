Евгений Алдонин: «Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет»

Для бывшего футболиста смерть Юлии стала настоящим потрясением. Евгений, как и все остальные родственники, думал, что речь идет о незначительной проблеме. «Я узнал о ее госпитализации, когда был в другом городе. Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке», — рассказал Алдонин.

Теперь Евгений намерен сделать все возможное, чтобы его наследница ни в чем не нуждалась. Футболист не сомневается, что Вере будет очень сложно справиться в трагедией, ведь они с мамой всегда были близки.

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — поделился эмоциями Алдонин.

Похороны Юлии Началовой состоятся 21 марта.