Евгений Алдонин: «Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет»
Дочь Юлии Началовой Вера не сразу узнала о смерти матери. Об этом ей сообщил отец Евгений Алдонин. По словам бывшего футболиста, девочка пока не может поверить в произошедшую трагедию, пишет Eg.ru.
На момент, когда Юлия попала в больницу, ее дочь Вера находилась за границей вместе с одноклассниками. Близкие специально не рассказывали девочке, что состояние мамы ухудшается, чтобы не беспокоить ее.
Когда сердце Началовой перестало биться, ее наследница была в аэропорту Лондона. Именно поэтому пиар-менеджер звезды Анна Исаева не сразу сообщила о трагедии. «Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — подчеркнула представительница покойной артистки в эфире программы «Пусть говорят».
В итоге о произошедшем Вере сообщил отец Евгений Алдонин. Он признался, что девочка ни о чем не догадывалась, поэтому вышла из самолета в приподнятом настроении.
Для бывшего футболиста смерть Юлии стала настоящим потрясением. Евгений, как и все остальные родственники, думал, что речь идет о незначительной проблеме. «Я узнал о ее госпитализации, когда был в другом городе. Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке», — рассказал Алдонин.
Теперь Евгений намерен сделать все возможное, чтобы его наследница ни в чем не нуждалась. Футболист не сомневается, что Вере будет очень сложно справиться в трагедией, ведь они с мамой всегда были близки.