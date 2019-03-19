Анджелина Джоли уходит из кино

Актриса решила начать жизнь с чистого листа и окончательно попрощаться с Голливудом. Для Джоли там сейчас слишком мало работы.

Затянувшийся развод с Брэдом Питтом и слухи о бесконечных интрижках, которые ей постоянно приписывают таблоиды, привели к тому, что режиссеры перестали предлагать роли.