Анджелина Джоли уходит из кино
Миллионы поклонников Анджелины Джоли, как пишет Ren.tv, пришли в ужас от того, что никогда больше не увидят ее в кино.
Актриса решила начать жизнь с чистого листа и окончательно попрощаться с Голливудом. Для Джоли там сейчас слишком мало работы.
Затянувшийся развод с Брэдом Питтом и слухи о бесконечных интрижках, которые ей постоянно приписывают таблоиды, привели к тому, что режиссеры перестали предлагать роли.
Теперь же Джоли хочет попробовать себя на театральных подмостках. Например, на Бродвее.