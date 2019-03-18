Эксклюзивная галерея: первая поездка на колесе обозрения T1 состоялась!

Установка колеса на крыше торгового центра началась 16 марта. Сегодня днем, примерно в 13 часов, было установлено чуть больше половины кабинок, а к вечеру уже состоялся первый запуск!

Установленный на крыше аттракцион сможет поднять посетителей на высоту 120 метров над уровнем моря. Член правления Skypark Алар Каяри сказал BNS, что части колеса обозрения привезли в Эстонию на 12 разных машинах, последняя из которых прибыла утром 11 марта. В тот же день начали работы по установке.

"Насчет первой поездки пока не могу ничего обещать. Нам еще нужно протестировать аттракцион, провести пробные поездки, получить разрешение от горуправы и сделать еще много приготовлений. Но, предположительно, с середины апреля уже можно будет на нем прокатиться", - сказал Каяри в субботу, 16 марта.

Отметим, что первая торжественная поездка состоится уже в апреле!