Пн, 18.03.2019
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Марина Кальюранд о гибели сына: он попал под тяжелый блок

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Марина Кальюранд

ФОТО: Madis Sinivee

Эстонский политик Марина Кальюранд сказала в недавнем интервью порталу Err.ee, фрагменты которого публикует Elu24.ee, что она потеряла своего семилетнего сына в тот же день, когда Эстония восстановила независимость - 20 августа 1991 года.

Кальюранд вспомнила, что в тот роковой день Кен вместе с другими мальчиками играл на даче на недостроенном объекте. «Эта конструкция не имела никаких органичений, мальчишки толкались, и мой сын упал на камень. Он попал под большой, тяжелый блок и сразу умер», - рассказала Марина Кальюранд в интервью радиопередаче Käbi ei kuku.

«Теперь, когда прошло столько времени, я могу говорить о случившемся и не плакать, но я никогда не забуду об этом. Боль всегда будет жить в моем сердце, как острый нож», - сказала Кальюранд.

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