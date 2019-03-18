Марина Кальюранд о гибели сына: он попал под тяжелый блок

Кальюранд вспомнила, что в тот роковой день Кен вместе с другими мальчиками играл на даче на недостроенном объекте. «Эта конструкция не имела никаких органичений, мальчишки толкались, и мой сын упал на камень. Он попал под большой, тяжелый блок и сразу умер», - рассказала Марина Кальюранд в интервью радиопередаче Käbi ei kuku.
«Теперь, когда прошло столько времени, я могу говорить о случившемся и не плакать, но я никогда не забуду об этом. Боль всегда будет жить в моем сердце, как острый нож», - сказала Кальюранд.