После выступления в Таллинне Джиган пустился во все тяжкие

Оказавшись на чужбине без жены и детей, примерный семьянин превратился в отвязного скандалиста. Очевидцы рассказывают, что рэпер устроил дебош по всем законам жанра и вел себя как «настоящая свинья». Сначала он избил своего диджея, который чем-то ему не угодил, а затем затеял сцену, негодуя, что ему вовремя не привели заказанных проституток, передает Telegram-канал Yobajur.

Публика немедленно предположила, что певец не первый раз ведет себя подобным образом. Тем более что для многих его коллег по цеху подобные скандалы уже давно в порядке вещей, чем Джиган-то хуже. Что же касается его семейной жизни, то и тут мало кого можно удивить игрой на публику.