После выступления в Таллинне Джиган пустился во все тяжкие
8 марта российский рэпер Джиган дал единственный концерт в Таллинне. Он вел себя прилично и оставил о себе хорошее впечатление, а вот на гастролях в Израиле устроил дебош, описывает похождения звзеды Eg.ru.
Оказавшись на чужбине без жены и детей, примерный семьянин превратился в отвязного скандалиста. Очевидцы рассказывают, что рэпер устроил дебош по всем законам жанра и вел себя как «настоящая свинья». Сначала он избил своего диджея, который чем-то ему не угодил, а затем затеял сцену, негодуя, что ему вовремя не привели заказанных проституток, передает Telegram-канал Yobajur.
Публика немедленно предположила, что певец не первый раз ведет себя подобным образом. Тем более что для многих его коллег по цеху подобные скандалы уже давно в порядке вещей, чем Джиган-то хуже. Что же касается его семейной жизни, то и тут мало кого можно удивить игрой на публику.