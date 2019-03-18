Бывший муж Лолиты похудел на 40 килограммов перед смертью

Арнольд Спиваковский поддерживал Лолиту после ее болезненного расставания с Александром Цекало, однако замуж не позвал. Зудин вспоминает, что Спиваковский и Милявская не смогли долго быть вместе из-за ее характера.

«Да, с Лолитой у него семейная жизнь не сложилась. «Она не хотела жить по моим правилам», — обмолвился мне как-то Арнольд. Понятно, что двум таким сильным личностям было трудно пойти на уступки друг другу. Тем не менее у них остались очень хорошие отношения. Помню, он при мне разговаривал по телефону с Лолитой. Спрашивал ее про дочку. Как я понял, она просила его помочь деньгами. «Хорошо, я дам тебе, сколько нужно», — говорил Арнольд. Он и коллегам по бизнесу всегда был готов прийти на помощь. Мог дать взаймы любую сумму. Только просил четко вернуть долг в оговоренный срок», — рассказал знакомый покойного в беседе с «Экспресс-газетой».