Бывший муж Лолиты похудел на 40 килограммов перед смертью
Арнольд Спиваковский скончался на прошлой неделе в возрасте 51 года. Последние месяцы он проживал в Испании, пишет Starhit.ru. Полиция пока не выяснила, что стало причиной смерти бизнесмена, но его друг выдвинул свою версию внезапного ухода из жизни бывшего гражданского мужа Лолиты.
Следов насильственной смерти обнаружено не было. С начала 2000-х имя Спиваковского появлялось в СМИ лишь в связи с уголовными делами. Осенью 2017 года Арнольда арестовали в рамках спецоперации «Олигарх» по подозрению в отмывании денег. Благодаря усилиям его адвокатов, Спиваковский был отпущен под залог и подписку о невыезде из Испании.
Незадолго до смерти Спиваковский встретился с другом, который не узнал его — Арнольд сильно похудел. «Что же касается его преждевременной смерти… Был момент, когда мы не виделись несколько месяцев. После этого я приехал к нему в офис и в первый момент его не узнал. Он очень сильно похудел. Сказал, что скинул килограммов сорок или даже больше.
Арнольд Спиваковский поддерживал Лолиту после ее болезненного расставания с Александром Цекало, однако замуж не позвал. Зудин вспоминает, что Спиваковский и Милявская не смогли долго быть вместе из-за ее характера.
«Да, с Лолитой у него семейная жизнь не сложилась. «Она не хотела жить по моим правилам», — обмолвился мне как-то Арнольд. Понятно, что двум таким сильным личностям было трудно пойти на уступки друг другу. Тем не менее у них остались очень хорошие отношения. Помню, он при мне разговаривал по телефону с Лолитой. Спрашивал ее про дочку. Как я понял, она просила его помочь деньгами. «Хорошо, я дам тебе, сколько нужно», — говорил Арнольд. Он и коллегам по бизнесу всегда был готов прийти на помощь. Мог дать взаймы любую сумму. Только просил четко вернуть долг в оговоренный срок», — рассказал знакомый покойного в беседе с «Экспресс-газетой».