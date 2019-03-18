Абсолютно ручной! Волк весом в 50 килограммов подружился с девушкой

Работники приюта не могли долго содержать дикое животное, поэтому в итоге решили усыпить волка. Но тут вмешались представители другой зоозащитной организации, которые забрали зверя себе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

За семь лет Юки стал настоящим красавцем и даже нашел себе «невесту»! Подробнее об этом читайте ниже.

Недавно интернет взорвала фотография огромного черного волка и сидящей рядом миниатюрной девушки. Многие пользователи из-за внушительных размеров животного заявили, что это фотошоп. Тогда они попытались докопаться до истины, и то, что в итоге им удалось узнать, растрогало сердца даже самых циничных комментаторов.

Оказалось, что волк на фото настоящий. С самого рождения он воспитывался, как домашнее животное, но в 2012 году хозяева отказались от него и стдали в приют. Содержать хищника вместе с другими питомцами волонтеры не могли, поэтому решили усыпить беднягу Юки.

Но тут вмешались работники специализированной организации «Shy Wolf Sanctuary» («Убежище застенчивого волка»). Они забрали животное себе и начали о нем заботиться.

ФОТО: Vida Press

Так Юки стал жить с другими дикими животными, но при этом был очень добродушным и дружелюбным волком.

ФОТО: Vida Press

Волонтеры рассказали, что он очень любит играть одеждой посетителей. А, наигравшись, всегда возвращает вещи их владельцам, целыми и невредимыми.

ФОТО: Vida Press

За семь лет в приюте у Юки даже появилась невеста - волчица по кличке Белла. Волонтеры рассказали, что эта парочка проводит очень много времени вместе. А еще очень часто Юки и Белла не могут поделить еду.