А я девушек люблю: Егор Крид открестился от нетрадиционной ориентации
Слухи о нетрадиционной ориентации кумира молодежи Егора Крида ходят уже давно, пишет Eg.ru. Поговаривают, что 24-летний певец не случайно постоянно меняет девушек: все они служат лишь прикрытием, чтобы поддерживать его образ мачо. Артист лейбла Black Star, понятное дело, подобные домыслы опровергает, да и его коллеги «из тусовки» держат рот на замке, не желая, видимо, ссорится с Тимати.
Но на иностранных звезд это правило не распространяется, что наглядно доказал американский рэпер Asap Rocky. Музыкант недавно дал концерт в одном из столичных клубов, а после в Сеть утекла его переписка с одним из фанатов. В чате певец признался, что в клубе его постоянно донимал некий российский артист Егор Крид, который выглядел как гей и просил совместное фото.
После подобного заявления Asap Rocky Крида буквально засыпали едкими комментариями, так что артист был вынужден ответить хейтерам лично. Егор Булаткин (настоящее имя певца) призвал не верить лживым перепискам, сделанным в фотошопе, а также заверил общественность, что хоть и уважает геев, но «не перестанет любить девушек, а они его». Кроме того артист заявил, что не против «подтянуть за базар и наказать по закону» тех, кто распускает про него слухи.