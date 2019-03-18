Настасья Самбурская показала свою шикарную квартиру

Настасья Самбурская лично контролирует ремонт, который сейчас в самом разгаре в ее апартаментах. Артистка щепетильно относится к процессу: Настасье даже пришлось расстаться с дизайнером, так как ему не удалось удовлетворить желаний требовательной звезды, и обратилась к другому специалисту.

Пока Настасья довольна состоянием лишь одной комнаты. «Единственное, что получилось, это гардеробная. Цвет милейший», — поделилась она. Но не сдержалась и похвасталась тем, как будет выглядеть ее квартира в итоге. В сторис артистка продемонстрировала дизайн-проект жилья.

«Шикарно и очень стильно», — такую оценку апартаментам Самбурской дали пользователи Сети.

Квартира Настасьи Самбурской. Instagram Интерьер квартиры артистки выполнен преимущественно в серых и белых цветах, в нем все продумано до мелочей, нет ни одной лишней детали. В комнатах просторно и довольно светло. Особая гордость хозяйки — ванная, в ней будет приятно расслабиться поле тяжелого рабочего дня, уютная мангальная зона, расположенная на просторной лоджии, а также мечта всех девушек — большая гардеробная.