Настасья Самбурская показала свою шикарную квартиру
32-летняя актриса приобрела двухуровневые апартаменты в столице. Пока в квартире Настасьи Самбурской полным ходом идет ремонт. Неизвестно, когда он закончился, но артистка не выдержала и показала Starhit.ru, как будет выглядеть жилье после окончания отделочных работ.
Настасья Самбурская лично контролирует ремонт, который сейчас в самом разгаре в ее апартаментах. Артистка щепетильно относится к процессу: Настасье даже пришлось расстаться с дизайнером, так как ему не удалось удовлетворить желаний требовательной звезды, и обратилась к другому специалисту.
Пока Настасья довольна состоянием лишь одной комнаты. «Единственное, что получилось, это гардеробная. Цвет милейший», — поделилась она. Но не сдержалась и похвасталась тем, как будет выглядеть ее квартира в итоге. В сторис артистка продемонстрировала дизайн-проект жилья.
Квартира Настасьи Самбурской.