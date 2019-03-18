Пн, 18.03.2019
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Настасья Самбурская показала свою шикарную квартиру
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Настасья Самбурская

ФОТО: Instagram

32-летняя актриса приобрела двухуровневые апартаменты в столице. Пока в квартире Настасьи Самбурской полным ходом идет ремонт. Неизвестно, когда он закончился, но артистка не выдержала и показала Starhit.ru, как будет выглядеть жилье после окончания отделочных работ.

Настасья Самбурская лично контролирует ремонт, который сейчас в самом разгаре в ее апартаментах. Артистка щепетильно относится к процессу: Настасье даже пришлось расстаться с дизайнером, так как ему не удалось удовлетворить желаний требовательной звезды, и обратилась к другому специалисту.

Пока Настасья довольна состоянием лишь одной комнаты. «Единственное, что получилось, это гардеробная. Цвет милейший», — поделилась она. Но не сдержалась и похвасталась тем, как будет выглядеть ее квартира в итоге. В сторис артистка продемонстрировала дизайн-проект жилья.

«Шикарно и очень стильно», — такую оценку апартаментам Самбурской дали пользователи Сети.
 
Интерьер квартиры артистки выполнен преимущественно в серых и белых цветах, в нем все продумано до мелочей, нет ни одной лишней детали. В комнатах просторно и довольно светло. Особая гордость хозяйки — ванная, в ней будет приятно расслабиться поле тяжелого рабочего дня, уютная мангальная зона, расположенная на просторной лоджии, а также мечта всех девушек — большая гардеробная.

Квартира Настасьи Самбурской.

Instagram

 
Эту двухуровневую квартиру в российской столице Настасья приобрела пару лет назад. Актриса, когда-то приехавшая покорять Москву, гордится тем, что самодостаточна, и может позволить себе такие покупки. Дорогостоящий ремонт звезда оплачивает тоже из своего кармана. Самбурская уже не работает над сериалом «Универ», но активно принимает участие в рекламных кампаниях, играет в театре, что и приносит артистке неплохой доход.

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