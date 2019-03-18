«Ей очень тяжело»: почему Ирина Понаровская молчит о смерти Юлии Началовой

Согласно представителю артистки, она очень тяжело переживает кончину знаменитой исполнительницы.

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская обратилась в инстаграме к журналистам и «злым людям» через своего директора в связи со смертью своей бывшей подопечной Юлии Началовой, чьей наставницей она стала после победы молодой певицы на шоу «Утренняя звезда». В своем обращении Понаровская попросила не устраивать «пиар на костях» и «популярные поминки».

«Ирине сейчас очень тяжело пережить, осознать то, что случилось с частичкой ее жизни — Юлечкой.

Она переживает все произошедшее очень болезненно, поэтому просьба — злым людям прекратить писать гадости и требовать посты, а журналистам просить прийти на эфиры, чтобы устраивать ради рейтингов «пиар на костях» и «популярные поминки»!» — говорится в тексте официального сообщения, опубликованного директором артистки.

Она также предупредила, что все негативные комментарии будут удаляться, а их авторы попадут в черный список. При этом она поблагодарила своих читателей за понимание.

Понаровская обратила внимание на начинающую исполнительницу в начале 1990-х годов, когда входила в жюри шоу «Утренняя звезда». Та вызвала у нее интерес, и звезда решила стать наставницей и продюсером юной певицы.

«Мне было 11 лет. С Ириной Витальевной мы познакомились после четвертьфинала «Утренней звезды». Она вошла в гримерную такая красивая! У нее была особенность окружать себя людьми, которые выглядели как с обложки. Мы стояли с папой, и она мне сказала массу всего хорошего», — рассказала Началова сайту kp.ru.

По ее словам, уже через месяц они вдвоем записали песню. Затем наступила пора совместных гастролей. Певица вспоминала, что вместе они выступали на протяжении пяти лет.

«Но это было не так: «Я сейчас пойду переоденусь, а вам тут попоет Юля Началова». Она меня представляла меня минут по 20 и рассказывала обо мне с душой. Когда я выходила, люди были подготовлены, и меня встречал шквал аплодисментов», — говорила она.

Помимо организации выступлений и совместных гастролей, Понаровская контролировала также имидж артистки. Началова подчеркнула, что та становилась ее учителем начиная с момента, когда они садились на борт самолета.

«Она учила, что в косметичке все должно быть идеально, все по своим местам. Говорила: «Ты же артистка!» Я была маленькая, но все впитывала и очень хорошо это помню. Она говорила, не делать лишних жестов, не говорить лишних слов — только по делу», — говорила Юлия.

Критику со стороны Понаровской артистка воспринимала очень серьезно. Так, она однажды сравнила выговор, полученный от старшей звезды, за неподобающий внешний вид с претензиями своей матери, и призналась, что от Понаровской те же слова «звучали отрезвляюще».

«Однажды она мне сделала втык за короткую юбку. Я привезла из Германии шотландку. Так радовалась ей, но больше никогда ее не надевала. Она мне объясняла, что длина должна быть королевской — по колено или чуть ниже. Говорила: «Ты даешь повод, чтобы на тебя смотрели! Нестандартные вещи можно надевать только на сцену», — передала она слова Понаровской.

В прошлогодней программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Началова также назвала Понаровскую «дивой», а общение с ней — «школой», выразив уверенность в том, что у звезды до сих пор можно «многому поучиться» в отношении сценического поведения. В рамках того же шоу Началова призналась, что они давно не общались. По ее словам, для многих звезда «как будто скрылась», однако сама она отметила, что была бы счастлива, если бы им вновь представился шанс побеседовать вдвоем. Кроме того, певица выразила надежду, что ее старшая подруга посмотрит этот эфир и услышит ее слова.

«У меня есть возможность — я бы очень хотела ей сказать большое спасибо за те уроки, за те часы, проведенные вместе, это дорогого стоит. Это в моей жизни сыграло огромную роль, до сих пор я это где-то в себе несу», — поблагодарила она Понаровскую.