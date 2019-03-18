Само совершенство! Кейт Миддлтон очаровала образом на параде в честь Дня святого Патрика

Как правило, всегда в этот день одетая в наряд зеленого цвета, герцогиня Кембриджская и на этот раз не отошла от традиции: на публике она появилась в зеленом пальто от Alexander McQueen, украшенном брошью в виде трилистника от Cartier, шляпке от James Lock&Co и черных туфлях на устойчивом каблуке от Gianvito Rossi. В качестве аксессуаров она выбрала серьги стоимостью 4,7 тысячи долларов от британского бренда Kiki McDonough. Принц Уильям, который является полковником ирландской гвардии, был одет в парадную военную форму.