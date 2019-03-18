Пн, 18.03.2019
Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Звезда сериала «Ольга» рассказала, как пережила самоубийство сына

Звезда сериала «Ольга» рассказала, как пережила самоубийство сына

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Яна Троянова.

ФОТО: Скриншот с видео

В 2010 году единственный сын актрисы Яны Трояновой покончил жизнь самоубийством. На днях ведущая шоу «Последний герой» и звезда сериала «Ольга» дала интервью порталу Meduza, в котором объяснила, как смогла справиться с утратой.

Девять лет назад в жизни Яны Трояновой произошла трагедия: в возрасте 20 лет ее сын Николай повесился. Долгое время актриса воздерживалась от комментариев, но все же поняла — на подобные темы можно и нужно говорить. 

На днях 46-летняя актриса откровенно рассказала о тяжелом периоде в жизни, алкогольной зависимости и попытках суицида. Она призналась, как смогла пережить семейную трагедию. 

По словам Трояновой, справиться с депрессией ей помогли съемки сериала «Ольга», который принес актрисе известность и звание «Женщина года-2017» по версии GQ. 

«Съемки начались буквально через полгода после того, как не стало моего сына. Я умоляла перенести проект — не получилось. Я уступила, потому что поняла, что это мой шанс не спиться», — поделилась актриса в интервью порталу Meduza.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ