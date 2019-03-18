Звезда сериала «Ольга» рассказала, как пережила самоубийство сына

Девять лет назад в жизни Яны Трояновой произошла трагедия: в возрасте 20 лет ее сын Николай повесился. Долгое время актриса воздерживалась от комментариев, но все же поняла — на подобные темы можно и нужно говорить.

На днях 46-летняя актриса откровенно рассказала о тяжелом периоде в жизни, алкогольной зависимости и попытках суицида. Она призналась, как смогла пережить семейную трагедию.

По словам Трояновой, справиться с депрессией ей помогли съемки сериала «Ольга», который принес актрисе известность и звание «Женщина года-2017» по версии GQ.