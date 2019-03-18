Малышева родила Эрнсту сына

Как сообщает немецкая пресса, Екатерина Малышева родила принцу Эрнсту второго ребенка 14 марта. Говорят, у счастливых родителей появился сын, однако пока официально информацию не подтвердили. Впрочем, местные репортеры убеждены: Екатерина и Эрнст совсем скоро объявят о пополнении и назовут имя крохи.

О том, что российский дизайнер Екатерина Малышева ждет второго ребенка от принца Эрнста Августа Ганноверского, стало известно осенью прошлого года. Супруги были замечены на свадьбе Евгении, внучки Елизаветы II, где собралось множество высокопоставленных гостей. Малышева появилась на публике в белом наряде, который «выдал» ее округлившийся живот.

После этого выхода в свет официальным представителям пары стало очевидно, что скрывать беременность Екатерины не имеет смысла. Они подтвердили, что та ждет второго ребенка.

Напомним, что дизайнер Екатерина Малышева в начале июля 2017 года стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь она носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.