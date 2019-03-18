Пн, 18.03.2019
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Джоан Роулинг подтвердила, что у Дамблдора и Грин-де-Вальда была интимная связь

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Albus Dumbledore

ФОТО: Rights Managed / &#xa9;2004 Warner Bros. Entertai

Джоан Роулинг ничего не жалко для своих фанатов, но особенно охотно она делится подробностями личной жизни любимых героев. 

О том, что у Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора нетрадиционная сексуальная ориентация, все знали давно.

Джонни Депп в роли Грин-де-Вальда

ФОТО: / Image supplied by Capital Pictures

Позже выяснилось, что он питал симпатию к другому волшебнику, Грин-де-Вальду, с которым они были «ближе, чем братья». После выхода фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» у зрителей остались вопросы: одни критиковали Роулинг за то, что эта любовная линия так и не была раскрыта, другие надеялись ничего и никогда не услышать об интимной жизни Дамблдора.

Джуд Лоу в роли Дамблдора

ФОТО: Courtesy of Warner Bros. Pictures / Image supplied by Capital Pictures

Тем, кто относится ко второму лагерю, лучше прекратить читать прямо сейчас, потому что Джоан расставила все точки над i: у волшебников был страстный роман, включая физическую близость. «Мне не настолько интересна сексуальная составляющая, хотя я уверена, что в их отношениях она присутствовала. Важнее чувства, которые они друг к другу испытывали», – пояснила Роулинг. Режиссер фильма Дэвид Йейтс разделяет мнение автора: «Это история о двух мужчинах, которые любили друг друга и вынуждены сражаться друг с другом. Это история для 21 века».

Джуд Лоу в роли Дамблдора

ФОТО: / Image supplied by Capital Pictures

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