Самая гламурная блондинка Эстонии стала матерью: девочке дали красивое имя!

Как сообщает Elu24 , в семье актрисы из популярного эстонского сериала «Padjaklubi» и продюсера Эрго Кулда на свет появилась девочка, которую назвали Саара.

О том, какое имя дали девочке, Грете сама сообщила в социальных сетях. «13.03 этот свет увидела наша принцесса Саара», – написала счастливая мать.