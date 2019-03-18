Самая гламурная блондинка Эстонии стала матерью: девочке дали красивое имя!
Еще в начале октября эстонская певица и актриса Грете Клейн – одна из самых популярных девушек Эстонии в социальных сетях – сообщила о беременности. 13 марта 30-летняя актриса родила первенца.
Как сообщает Elu24, в семье актрисы из популярного эстонского сериала «Padjaklubi» и продюсера Эрго Кулда на свет появилась девочка, которую назвали Саара.
О том, какое имя дали девочке, Грете сама сообщила в социальных сетях. «13.03 этот свет увидела наша принцесса Саара», – написала счастливая мать.