Приоткрою вам тайну: Сергей Лазарев опубликовал видео с репетиции к «Евровидению»

В коротком ролике певец исполнил свою конкурсную песню.
Уже совсем скоро многие талантливые исполнители со всей Европы съедутся в Тель-Авив, дабы представить свою страну на самом популярном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Представитель от России Сергей Лазарев уже во второй раз будет участвовать в "Евровидении" и на этот раз опоеделенно хочет получить победу. А потому певец активно репетирует вместе со своей командой и делится закулисьем подготовки в своем Instagram.
Так, на днях Лазарев опубликовал видео, на котором поет в компании своих бек-вокалистов.
Немного приоткрою вам тайны репетиций к конкурсу Евровидение... мы много репетируем. Готовим номер , поем- специально на несколько дней приехали греческий режиссер Фокас, а также прекрасные вокалисты из Швеции, которые будут бэк-вокалистами в песне Scream
- прокомментировал видео Лазарев.