Приоткрою вам тайну: Сергей Лазарев опубликовал видео с репетиции к «Евровидению»

Уже совсем скоро многие талантливые исполнители со всей Европы съедутся в Тель-Авив, дабы представить свою страну на самом популярном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Представитель от России Сергей Лазарев уже во второй раз будет участвовать в "Евровидении" и на этот раз опоеделенно хочет получить победу. А потому певец активно репетирует вместе со своей командой и делится закулисьем подготовки в своем Instagram.