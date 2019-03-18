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Приоткрою вам тайну: Сергей Лазарев опубликовал видео с репетиции к «Евровидению»

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Сергей Лазарев

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

В коротком ролике певец исполнил свою конкурсную песню.

Уже совсем скоро многие талантливые исполнители со всей Европы съедутся в Тель-Авив, дабы представить свою страну на самом популярном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Представитель от России Сергей Лазарев уже во второй раз будет участвовать в "Евровидении" и на этот раз опоеделенно хочет получить победу. А потому певец активно репетирует вместе со своей командой и делится закулисьем подготовки в своем Instagram. 

Так, на днях Лазарев опубликовал видео, на котором поет в компании своих бек-вокалистов. 

Немного приоткрою вам тайны репетиций к конкурсу Евровидение... мы много репетируем. Готовим номер , поем- специально на несколько дней приехали греческий режиссер Фокас, а также прекрасные вокалисты из Швеции, которые будут бэк-вокалистами в песне Scream

- прокомментировал видео Лазарев. 

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