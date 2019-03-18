Кадышева получила в подарок от мужа «Майбах» за 203 000 евро
Такой неожиданный сюрприз певице решили сделать любимые муж и сын, сообщает сайт Ladystory.ru. Надежда Кадышева и композитор Александр Костюк, в браке уже 35 лет, у них есть 34-летний сын Григорий.
На днях вместе с сыном они поставили под окна новую красивую иномарку, которая оценивается в столь значительную сумму. Подарок для Надежды Кадышевой был тем неожиданный, что не приурочивался ни к какой дате, просто так родные решили сделать сюрприз для нее. Как с любовью заметил муж знаменитости, автомобиль весь светлый и золотой, как и сама супруга.