Пн, 18.03.2019
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  • Кадышева получила в подарок от мужа «Майбах» за 203 000 евро

Кадышева получила в подарок от мужа «Майбах» за 203 000 евро
Подарок был сделан просто так

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Надежда Калышева.

ФОТО: Instagram

Такой неожиданный сюрприз певице решили сделать любимые муж и сын, сообщает сайт Ladystory.ru. Надежда Кадышева и композитор Александр Костюк, в браке уже 35 лет, у них есть 34-летний сын Григорий. 

На днях вместе с сыном они поставили под окна новую красивую иномарку, которая оценивается в столь значительную сумму. Подарок для Надежды Кадышевой был тем неожиданный, что не приурочивался ни к какой дате, просто так родные решили сделать сюрприз для нее. Как с любовью заметил муж знаменитости, автомобиль весь светлый и золотой, как и сама супруга.

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