Перед смертью Юлии Началовой ампутировали ногу

На днях стало известно об уходе из жизни популярной российской певицы Юлии Началовой. Страдавшая целым букетом серьезных заболеваний артистка отдыхала в Риме, где натерла ногу, но, не придав значения повреждению, обратилась к медикам лишь через несколько дней, заметив странные пятна на коже, передает TopNews.

Оказалось, что из-за сахарного диабета и несвоевременного лечения у звезды развилась гангрена на фоне диабета и подагры. Также у нее была выявлена красная волчанка - серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета.

Интенсивное лечение, начатое медиками, привело к страшным последствиям. Сначала у Юлии начали отказывать почки, развился отек легких и произошли проблемы с сердцем. На этом фоне гангрена стремительно прогрессировала. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем ввели в состояние искусственной комы с целью замедлить разрушение внутренних органов.