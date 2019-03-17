Фото: легендарная порноактриса Миа Кхалифа выходит замуж

Легенда фильмов для взрослых Миа Халифа, которая в конце февраля пострадала от шайбы Александра Овечкина, разбила сердце миллионам своих фанатов. Сейчас девушка показала всем, что она вышла замуж за одного неформального молодого человека. Порнозвезда и ведущая спортивного шоу Миа, как сообщается, официально ушла с сайтов для взрослых.

Роберт Сандберг, шведский шеф-повар, в прошлый четверг сделал девушке предложение, на которое Миа ответила согласием.

Парень написал в Instagram: «В эти выходные мы поехали в Чикаго и отлично поужинали в «Smyth». Я предложил Мие выйти за меня, и она сказала да!».

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Халифа не первый раз выходит замуж: первый раз вышл за своего школьного возлюбленного в 2011 году, но рассталась с ним через три года.