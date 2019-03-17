Большая галерея: названо имя самой красивой женщины Эстонии!

16 марта в Таллинне прошел финал конкурса Women of Estonia 2019 («Женщина Эстонии 2019»), по итогам которого была выбрана главная красавица страны!
Финал конкурса прошел в клубе PRIVÉ. За победу боролись десять конкурсанток в возрасте от 27 до 45 лет. Вишенкой на торте стало дефиле в вечерних платьях из коллекции дизайнера Дианы Дениссовой.
Номинации в конкурсе Women of Estonia 2019 распределились следующим образом:
- Ксения Смаркутская - Выбор зрителей и четвертая вице-мисс конкурса
- Анастассия Альберг - третья вице-мисс конкурса
- Марианна Отса - вторая вице-мисс конкурса
- Трийн Линдау - первая вице-мисс конкурса
- Наталия Фишер - Победительница конкурса
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