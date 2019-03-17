Вс, 17.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Большая галерея: названо имя самой красивой женщины Эстонии!

Большая галерея: названо имя самой красивой женщины Эстонии!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

16 марта в Таллинне прошел финал конкурса Women of Estonia 2019 («Женщина Эстонии 2019»), по итогам которого была выбрана главная красавица страны!

Финал конкурса прошел в клубе PRIVÉ. За победу боролись десять конкурсанток в возрасте от 27 до 45 лет. Вишенкой на торте стало дефиле в вечерних платьях из коллекции дизайнера Дианы Дениссовой. 

Номинации в конкурсе Women of Estonia 2019 распределились следующим образом:

  • Ксения Смаркутская - Выбор зрителей и четвертая вице-мисс конкурса
  • Анастассия Альберг - третья вице-мисс конкурса
  • Марианна Отса - вторая вице-мисс конкурса
  • Трийн Линдау - первая вице-мисс конкурса
  • Наталия Фишер - Победительница конкурса

Смотри нашу галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ