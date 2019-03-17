Вс, 17.03.2019
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Преданный пес уже неделю ждет хозяина у дверей больницы, но его хозяин умер...

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ФОТО: facebook/Unicanal

О собачьей преданности можно слагать легенды. Раз за разом четверолапые друзья показывают нам, что значат настоящая дружба и верность.

Шестилетний лабрадор по кличке Тото уже больше недели лежит у дверей больницы Hospital Pablo Soria, что в городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, Аргентина. Он преданно ждёт хозяина, который, к сожалению, никогда за ним не придёт.

Пса по просьбе владельца привезли в больницу родственники. Мужчина хотел попрощаться с собакой перед смертью. И вот хозяин умер, а животное никто не стал забирать, пишет Daily Mail. По словам местных жителей, Тото ведёт себя хорошо, даже позволяет гладить, но не уходит с места.

ФОТО: facebook/Unicanal

Кажется, он верит, что хозяин когда-нибудь выйдет и заберёт его домой

Зоозащитники хотят подыскать собаке дом. Однако предупреждают, что новый владелец должен внимательно следить за питомцем, так как есть риск, что пёс сбежит и вернётся к дверям больницы, чтобы ждать дорогого его сердцу хозяина.

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