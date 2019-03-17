Преданный пес уже неделю ждет хозяина у дверей больницы, но его хозяин умер...

Шестилетний лабрадор по кличке Тото уже больше недели лежит у дверей больницы Hospital Pablo Soria, что в городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, Аргентина. Он преданно ждёт хозяина, который, к сожалению, никогда за ним не придёт.

Пса по просьбе владельца привезли в больницу родственники. Мужчина хотел попрощаться с собакой перед смертью. И вот хозяин умер, а животное никто не стал забирать, пишет Daily Mail. По словам местных жителей, Тото ведёт себя хорошо, даже позволяет гладить, но не уходит с места.

ФОТО: facebook/Unicanal

Кажется, он верит, что хозяин когда-нибудь выйдет и заберёт его домой